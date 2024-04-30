Україна планує більше залучати до розмінування жінок - Свириденко

Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності (ПМД), заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дасть змогу збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель", - процитувала її слова на зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О'Ніл пресслужба Мінекономіки.

Свириденко впевнена, що в контексті залучення до фахової участі у протимінній діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави. Уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності.

Уряд сподівається, що канадські партнери долучаться до створення відповідних програм навчання в ПМД, зокрема, для жінок.

"Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема і таких важливих напрямів, як розмінування. На сьогодні в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека", - наголосила віцепрем'єр.

У Мінекономіки зазначили, що допомога Канади на протимінну діяльність передбачає близько $28,6 млн із 2022 року і складається з 12 проєктів, більшість із яких було реалізовано 2023 року. Також у лютому 2024 року Канада виділила кошти на проєкти у сфері ПМД (у межах $28,6 млн), серед яких гендерно-інклюзивне розмінування для сталого майбутнього в Україні, підтримка сталості розмінування в Україні, програма підтримки України Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування.