У День прикордонника України Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт"

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко привітав українських прикордонників з їхнім професійним Днем та оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт".

"Сьогодні — День прикордонника України. Професійне свято тих, хто віддано захищає та обороняє наш державний кордон. Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Клименко зазначив, що "оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини — лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України".