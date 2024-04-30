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08:12 30.04.2024

У лікарні помер один із поранених у результаті вчорашнього ракетного удару по Одесі

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У лікарні помер один із поранених у результаті вчорашнього ракетного удару по Одесі

У лікарні помер один із поранених внаслідок вчорашнього ракетного удару по Одесі, лікування продовжують 23 постраждалих, з них 4 - у вкрай тяжкому стані, зокрема чотирирічна дівчинка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. У лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким...", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Кіпера, у медустановах продовжують лікування 23 потерпілих.

"У важкому стані 8 осіб, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", - додав голова ОВА.

Напередодні ввечері він повідомив: "Станом на 22:00 четверо людей загинули, також убито собаку. Ще одна людина померла в результаті інсульту, який спровокувала атака. 32 людини поранені, 25 перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей і вагітна".

 

Теги: #удар #жертви #одеса

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