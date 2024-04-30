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07:46 30.04.2024

Армія РФ за добу 254 рази вдарила по населених пунктах Запорізької області, є руйнування

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Армія РФ за добу 254 рази вдарила по населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Окупанти минулої доби 254 рази вдарили по населених пунктах Запорізької області, є руйнування житла, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Протягом доби окупанти 254 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало 7 населених пунктів... Надійшло 19 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - написав він.

Зокрема, за даними ОВА, ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці.

96 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Шість обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

151 артобстріл завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

 

Теги: #обстріли #запорізька

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