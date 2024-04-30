30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 797 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 797 RUSSIAN AGRESSION

30 квітня відзначають Міжнародний день джазу, Міжнародний день свічника, День зачіски, Всесвітній день мобільності та доступності.

В Україні - День прикордонника

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова.

День прикордонника

День прикордонника України — професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня з 2018 року.

Дату обрано невипадково. У 1918, під час більшовицького режиму в Росії армія УНР встановила на кордоні державні символи та проголосила незалежність України. 9 лютого цього ж року було підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Україну визнали самостійною державою. За умовами договору, союзники надали українському народу військову допомогу для утримання незалежності держави від встановлення більшовицького режиму.

9 квітня 1918 року Запорізьку дивізію війська УНР переформували у військовий корпус. 30 квітня завершився український контрнаступ на Донбасі з метою звільнення від більшовиків. Донецька група Армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським. На кордоні земель замайорів жовто-блакитний прапор як символ вільної незалежної України.

Всесвітній день мобільності та доступності

Всесвітній день мобільності та доступності відзначають 30 квітня з 2011 року.

Коли йдеться про маломобільні групи населення, насамперед спадає на думку образ людини з інвалідністю, яка пересувається в інвалідному візку. Для неї існує безліч бар'єрів - звичайний магазин біля будинку з високими сходами або без пандуса стає недоступним. Але насправді до цієї категорії належить більше різних груп людей.

Це можуть бути люди з різними функціональними порушеннями (зір, слух, опорно-руховий апарат); люди, які дістали тимчасову травму або нині хворіють; діти до 7 років; люди, які супроводжують маленьких дітей; вагітні жінки; літні люди.

Дуже часто маломобільні групи населення зазнають складнощів через неналежну організацію громадського простору навколо. Тому простір має бути організований таким чином, щоб будь-яка людина відчувала: для неї створено комфортні умови.

Міжнародний день джазу

Унікальний музичний стиль, заснований на імпровізації, що виник у США за часів рабовласництва, отримав назву "джаз". Своїм корінням він сягає музичних і культурних традицій африканського континенту, але значний вплив на формування джазу справила і європейська музика. Оскільки джаз з'явився в середовищі безправних рабів, його й досі вважають музикою, що символізує свободу, рівні можливості та боротьбу проти несправедливості й гноблення. Ініціатива проведення свята, присвяченого цьому музичному стилю, належить американському джазовому піаністові та композитору Гербі Генкоку, а 2011 року, згідно з офіційним рішенням ЮНЕСКО, 30 квітня було оголошено Міжнародним днем джазу.

День зачіски

День зачіски або День подяки перукарям - неофіційне американське свято, коли вшановують працю перукарів і перукарень, стилістів і всіх, хто створює справжні шедеври, допомагаючи нам повірити в себе.

Міжнародний день свічника

Заснований у 2017 році. Мистецтво створення свічок об'єднує дуже багато людей - від новачків до справжніх професіоналів. Незвичайний формат свічкової справи набуває популярності серед тих, хто любить створювати цікаві речі власноруч.

Ще цього дня:

1977 - Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд за відвідуваністю концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта) кількість слухачів становила 76 299 осіб;

1999 - У зв'язку з виконанням свого мандата в Україні завершила роботу місія ОБСЄ;

2018 - АТО на сході України було змінено на Операцію Об'єднаних сил.

Церковне свято

Яків, син Зеведеїв, - один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Шанується всіма християнськими церквами як святий-великомученик. Народився в Галілеї. Син галілейського рибалки Зеведея. Брат апостола Івана Богослова. Один із найближчих учнів Христа. Убитий у Єрусалимі за наказом іудейського царя Ірода Агріппи I.

Іменини: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.