Події

01:52 30.04.2024

Багато країн визнають, що агресія РФ спрямована не тільки проти України, а й проти світового порядку - Блінкен

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Багато країн визнають, що агресія РФ спрямована не тільки проти України, а й проти світового порядку - Блінкен

США вдалося згуртувати країни по всьому світу для допомоги Україні, переконавши їх, що агресія РФ спрямована проти основоположних принципів світового порядку, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), що відбулася 29 квітня, передає Голос Америки.

"Ми змогли об'єднати стільки країн - не тільки в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія була спрямована не тільки проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді, ймовірно,...ми матимемо світ, де буде більше, а не менше, конфліктів", - зазначив держсекретар.

Говорячи про довготривалі перспективи, Блінкен пояснив, що наразі понад 30 країн або вже завершили переговори, або завершать їх незабаром щодо підписання угод про двосторонні безпекові зобов'язання з Україною. Це закладе підґрунтя для спроможності України в майбутньому стримувати та захищатися від агресії.

Теги: #сша #україна #переговори

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