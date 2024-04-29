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22:30 29.04.2024

НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців

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НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців

Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс" (ТМ "Fondy") як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard у зв'язку з ризикованою для національної безпеки країни діяльністю фінкомпанії, повідомив центробанк на сайті в понеділок увечері.

У пресрелізі уточнюється, що Нацбанк отримав інформацію про таку діяльність ФК "Елаєнс" від правоохоронних органів протягом лютого-квітня цього року.

"Для перевірки та підтвердження отриманих даних Національний банк звернувся з уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", - зазначив НБУ.

Як повідомлялося, материнська компанія найбільшого комерційного банку Грузії TBC Bank Group Plc минулого тижня отримала дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання платіжної платформи Fondy.

Агентство "Інтерфакс-Україна" надіслало запит до Нацбанку щодо того, чи надсилав TBC Bank документи регулятору на схвалення купівлі Fondy та яке ставлення центробанку до зазначеної угоди, однак наразі відповідь НБУ ще не надійшла.

Fondy - це міжнародний платіжний сервіс для підприємців, який, згідно із заявленою ним інформацією, забезпечує процесинг платежів у понад 150 валютах і дає змогу приймати оплати від клієнтів із понад двохсот країн світу. Компанія надає послуги eCommerce, SaaS, маркетплейсам, платформам, HoReCa, EdTech, благодійним фондам тощо.

Згідно з інформацією на сайті, "ФК "Елаєнс" зареєстровано у вересні 2013 року, як фінансову установу - з жовтня того ж року, а наприкінці квітня минулого року Нацбанк вніс її до Реєстру платіжної інфраструктури та видав нову ліцензію на перерахування коштів без відкриття рахунків. Власницею компанії є Валерія Вагаровська.

За даними ресурсу clarity-project, виручка ФК минулого року зросла на 85,2% - до 533,77 млн грн, тоді як його чистий прибуток збільшився на 87,4% - до 1,81 млн грн.

 

Теги: #нбу #україна #ліцензія

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