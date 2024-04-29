Важливо, щоб усі служби, від роботи яких залежить життя українців, були швидкими - Зеленський про удари по Одесі та Харкову

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості надання своєчасної допомоги постраждалим від російських ударів по Одесі та Харкову.

"Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові – після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених – усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективними та швидкими. Оперативність у допомозі, вчасний і достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти", - сказав також він.