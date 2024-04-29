Події

21:32 29.04.2024

Начальники генштабів країн НАТО радитимуться в Брюсселі 16 травня у межах Військового комітету альянсу

1 хв читати
Начальники генштабів країн НАТО радитимуться в Брюсселі 16 травня у межах Військового комітету альянсу

Військовий комітет НАТО на рівні начальників генштабів збереться в Брюсселі 16 травня, оголосила в понеділок пресслужба штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.

На першому засіданні натовські воєначальники зустрінуться зі своїм українським колегою у форматі Ради НАТО-Україна для обговорення подальшої підтримки України альянсом і країнами-союзницями.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у першому засіданні.

На другій сесії верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі проінформує начальників генштабів про реалізацію та здійсненність планів стримування і оборони, ухвалених на Вільнюському саміті альянсу в липні 2023 року.

Як наголошується в повідомленні штаб-квартири НАТО, буде також проведено ширші дискусії з питань забезпечення, комплексної протиповітряної та протиракетної оборони, оборонного промислового потенціалу.

Верховний головнокомандувач із трансформації Об'єднаних збройних сил НАТО генерал Філіп Лавінь проведе третє засідання, яке буде зосереджене на реалізації концепції багатодоменних операцій і програми розвитку воєнних дій, що представляє собою план військової трансформації НАТО на наступні двадцять років.

Відбудуться також дискусії з питань узгодження операцій та оборонного планування.

Головувати на нараді буде голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

 

 

Теги: #нато #генштаб #нарада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 29.04.2024
Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024

Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024

12:47 25.04.2024
Умєров і помічник генсека НАТО обговорили ситуацію на полі бою і кроки на шляху до членства України в Альянсі

Умєров і помічник генсека НАТО обговорили ситуацію на полі бою і кроки на шляху до членства України в Альянсі

00:53 24.04.2024
НАТО не планує розміщувати американську ядерну зброю в інших країнах - Столтенберг

НАТО не планує розміщувати американську ядерну зброю в інших країнах - Столтенберг

20:17 23.04.2024
Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

17:16 23.04.2024
НАТО проведе неформальну нараду глав МЗС країн Альянсу в Празі 30-31 травня

НАТО проведе неформальну нараду глав МЗС країн Альянсу в Празі 30-31 травня

14:30 23.04.2024
Україна і НАТО погодили план роботи на травень для активізації пропозицій до саміту альянсу у Вашингтоні - Міноборони

Україна і НАТО погодили план роботи на травень для активізації пропозицій до саміту альянсу у Вашингтоні - Міноборони

19:27 22.04.2024
Генштаб ЗС України: 62 бойових зіткнення зафіксовано за добу, на лиманському напрямку відбито 14 атак противника, на бахмутському - 12, на авдіївському - 10

Генштаб ЗС України: 62 бойових зіткнення зафіксовано за добу, на лиманському напрямку відбито 14 атак противника, на бахмутському - 12, на авдіївському - 10

19:18 22.04.2024
Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала ударів по 2 ЗРК і 13 локаціях російських військ

Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала ударів по 2 ЗРК і 13 локаціях російських військ

18:29 21.04.2024
У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

21:57 20.04.2024
Столтенберг: Я вітаю ухвалення законопроєкту в Палаті представників

Столтенберг: Я вітаю ухвалення законопроєкту в Палаті представників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

ОСТАННЄ

У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Генштаб ЗС України: Російські війська протягом доби завдали чотирьох ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів із РСЗВ

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Росіяни вдарили двома КАБами по селу на Сумщині, зруйнували школу

Генштаб ЗС України: Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 27 атак ворога

Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала ударів по п’яти локаціях противника, ракетники уразили одну

Унаслідок обстрілу Харкова постраждав чоловік - уточнена інформація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА