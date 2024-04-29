Начальники генштабів країн НАТО радитимуться в Брюсселі 16 травня у межах Військового комітету альянсу

Військовий комітет НАТО на рівні начальників генштабів збереться в Брюсселі 16 травня, оголосила в понеділок пресслужба штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.

На першому засіданні натовські воєначальники зустрінуться зі своїм українським колегою у форматі Ради НАТО-Україна для обговорення подальшої підтримки України альянсом і країнами-союзницями.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у першому засіданні.

На другій сесії верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі проінформує начальників генштабів про реалізацію та здійсненність планів стримування і оборони, ухвалених на Вільнюському саміті альянсу в липні 2023 року.

Як наголошується в повідомленні штаб-квартири НАТО, буде також проведено ширші дискусії з питань забезпечення, комплексної протиповітряної та протиракетної оборони, оборонного промислового потенціалу.

Верховний головнокомандувач із трансформації Об'єднаних збройних сил НАТО генерал Філіп Лавінь проведе третє засідання, яке буде зосереджене на реалізації концепції багатодоменних операцій і програми розвитку воєнних дій, що представляє собою план військової трансформації НАТО на наступні двадцять років.

Відбудуться також дискусії з питань узгодження операцій та оборонного планування.

Головувати на нараді буде голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.