В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

Фото: https://t.me/odesa_prokuratura

Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетної атаки зросла до чотирьох осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

За уточненою інформацією, "постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі", - додав Кіпер.