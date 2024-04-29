Зеленський обговорив зі Столтенбергом шляхи відбиття агресії РФ і подальшу взаємодію з НАТО

Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві й обговорив з ним шляхи відбиття російської агресії, подальшу взаємодію України з НАТО й реальне об'єднання сил.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в понеділок, Зеленський зазначив, що наразі російська армія намагається скористатися ситуацією, коли Україна очікує на постачання від партнерів, передусім від США.

"Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія 155-го калібру, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, насамперед системи "Петріот". Це те, що є в партнерів, і те, що має зараз працювати тут, в Україні, для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом із союзниками ми повинні зірвати російський наступ", - заявив Зеленський під час спільної зі Столтенбергом пресконференції.

Під час зустрічі також йшлося про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні. "Він може стати моментом сили для Альянсу або - ні. Саме там вирішиться, чи буде у ворога Альянсу можливість накладати вето на посилення НАТО. І це вирішується саме в питанні щодо України. Україна заслуговує на запрошення до НАТО. І нашою силою, і нашим захистом спільних цінностей, і нашим значенням для майбутнього всієї Євроатлантики", - наголосив президент.

Він подякував усім лідерам, абсолютній більшості країн НАТО, які підтримують Україну в майбутньому членстві в Альянсі.

Зі свого боку Столтенберг наголосив, що країни - члени НАТО посилюють власне оборонне виробництво й працюють над спільним виробництвом з Україною.

"Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотній шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор майорить біля штаб-квартири НАТО", - запевнив генсек Альянсу.