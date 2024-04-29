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16:17 29.04.2024

Зеленський не бачить позитиву у своєчасності підтримки України з боку членів НАТО

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Зеленський не бачить позитиву у своєчасності підтримки України з боку членів НАТО

Президент України Володимир Зеленський не бачить позитиву у своєчасній підтримці української армії.

"Перший пункт - проголосовані фінанси і партнерів на двосторонньому рівні, позитивні рішення їх урядів, і Сполучених Штатів. Це перший пункт. Другий пункт - своєчасне постачання зброї. І третє - що конкретно доїде в Україну. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконаний, є пакет, є фінансова підтримка. Це означає, що ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт - своєчасна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву в цьому пункті поки що не бачу", -сказав він у понеділок на пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Треба цей процес прискорити. І третій пункт - найголовніше. Одне питання, коли є гроші - це дуже важливо. І ми ще раз дякуємо нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримуємо. І ось це "що" - це найголовніше", - зазначив він.

 

 

Теги: #прес_конференція #зеленський

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