Події

14:16 29.04.2024

У Львівській області від укусу змій постраждали дві людини

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У Львівській області від укусу змій постраждали дві людини

Житель с. Залужжя Львівської області перебуває в реанімації внаслідок укусу змії, також госпіталізовано жителя с. Прибужани, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На Львівщині змії покусали людей. Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" перебуває 52-річний житель с. Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого - важкий. Ще один постраждалий - 40-річний житель с. Прибужани Львівського району. Він також перебуває в лікарні, з ураженнями середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #гадюка #львівська

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