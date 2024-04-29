У Львівській області від укусу змій постраждали дві людини

Житель с. Залужжя Львівської області перебуває в реанімації внаслідок укусу змії, також госпіталізовано жителя с. Прибужани, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На Львівщині змії покусали людей. Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" перебуває 52-річний житель с. Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого - важкий. Ще один постраждалий - 40-річний житель с. Прибужани Львівського району. Він також перебуває в лікарні, з ураженнями середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.