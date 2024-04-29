Події

12:48 29.04.2024

Українсько-польський кордон розблоковано, переговори щодо співпраці агросекторів двох країн продовжаться влітку - Мінагрополітики

1 хв читати

Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні в ніч із неділі на понеділок розблоковано, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський.

"Висловлюємо подяку польському міністерству за конструктивну роботу із розблокування кордону, а також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори були нелегкими, але головне, що ми маємо результат", - процитувала його слова на онлайн-переговорах у понеділок пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжаться. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільгосппродукції, щоб контролювати ситуацію.

Наступну зустріч аграрних міністрів України та Польщі заплановано на 7 травня. На ній обговорюватимуть умови співпраці агросекторів двох країн влітку. 

Теги: #україна #польща #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 29.04.2024
Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024

Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024

11:29 29.04.2024
У ПП "Гребенне - Рава-Руська" відновлено пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

У ПП "Гребенне - Рава-Руська" відновлено пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

01:13 29.04.2024
Телеграм заблокував офіційний чат-бот української розвідки

Телеграм заблокував офіційний чат-бот української розвідки

00:11 29.04.2024
Глава МЗС Латвії відвідала в Україні пошкоджений росіянами енергооб'єкт

Глава МЗС Латвії відвідала в Україні пошкоджений росіянами енергооб'єкт

23:33 28.04.2024
Акції підтримки військовополонених пройшли у Києві, Львові та Харкові

Акції підтримки військовополонених пройшли у Києві, Львові та Харкові

18:56 28.04.2024
Україна все ще чекає на постачання обіцяних США озброєнь – Зеленський

Україна все ще чекає на постачання обіцяних США озброєнь – Зеленський

04:39 28.04.2024
ВИБУХ У МИКОЛАЄВІ – МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ВИБУХ У МИКОЛАЄВІ – МІСЬКИЙ ГОЛОВА

22:29 27.04.2024
Війська РФ за минулий день обстріляли 11 громад Сумської області

Війська РФ за минулий день обстріляли 11 громад Сумської області

07:02 27.04.2024
Польща вночі двічі піднімала військову авіацію через російські удари по Україні

Польща вночі двічі піднімала військову авіацію через російські удари по Україні

05:45 27.04.2024
Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава УГКЦ: Зробімо все можливе, щоб обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю

Інформація про мирні переговори з РФ, що готуються в червні, неправдива - Центр протидії дезінформації

Снайпери СCО ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

Ворог за добу втратив 1320 осіб

Загиблі в Німеччині двоє громадян України були військовослужбовцями, які проходили там медичну реабілітацію, консульство встановлює зв'язок із їхніми рідними - МЗС

ОСТАННЄ

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

Глава УГКЦ: Зробімо все можливе, щоб обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю

Інформація про мирні переговори з РФ, що готуються в червні, неправдива - Центр протидії дезінформації

Петиція із закликом прибрати Булгакова з публічного простору Києва набрала потрібну кількість голосів

ДІАМ анулювала дозвіл на будівництво 14 ЖК на території НАУ

Атаковано енергооб'єкт на сході країни, Україна отримувала й передавала е/е до Польщі - Міненерго

Майже половина українців не мають наміру брати відпустку у 2024 році - опитування Rakuten Viber

Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" захисникам - Мін'юст

Поранені три людини внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за минулу добу - ОВА

В уряді вважають недоцільним створення зоополіції у структурі Нацполіції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА