Українсько-польський кордон розблоковано, переговори щодо співпраці агросекторів двох країн продовжаться влітку - Мінагрополітики

Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні в ніч із неділі на понеділок розблоковано, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський.

"Висловлюємо подяку польському міністерству за конструктивну роботу із розблокування кордону, а також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори були нелегкими, але головне, що ми маємо результат", - процитувала його слова на онлайн-переговорах у понеділок пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжаться. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільгосппродукції, щоб контролювати ситуацію.

Наступну зустріч аграрних міністрів України та Польщі заплановано на 7 травня. На ній обговорюватимуть умови співпраці агросекторів двох країн влітку.