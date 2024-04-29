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12:33 29.04.2024

Глава УГКЦ: Зробімо все можливе, щоб обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю

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Глава УГКЦ: Зробімо все можливе, щоб обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю
Фото: сайт УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук у своєму відеозверненні закликав до обміну військовополонених "всіх на всіх", зокрема жінок, медиків і священників, повідомляє пресслужба УГКЦ.

"Ми, християни України, усвідомлюємо, що не зможемо вповні вшанувати страсті нашого Спасителя, Його рани, якщо не будемо служити, допомагати тим, хто сьогодні страждає, терпить, хто в прямому значенні перебуває в пеклі війни, зокрема в пеклі ув'язнення і щоденних тортур російського полону", - зазначив він.

Глава УГКЦ додав, що слова Папи Римського Франциска про обмін "всіх на всіх" "знайшли особливий відгук у серцях як в Україні, так і в росії".

"І ми хочемо, щоб ці слова стали закликом до конкретних дій", - наголосив він.

Зокрема, глава УГКЦ закликав до обміну трьох категорій військовополонених: жінок-військовополонених, медичних працівників і священнослужителів.

Митрополит Святослав наголосив: "Зробімо все від нас залежне, щоби було звільнено всіх жінок-військовополонених. Я хочу, щоб мене почули всі жіночі організації: релігійні, громадські, ті, які дбають про гідність жінки в сучасному світі, незалежно від ідеологічного скерування. Зробімо все, щоб жінка була визволена з полону, чи в Україні, чи в Росії, щоб на свято Пасхи вона повернулася до своєї родини, додому".

Також він закликав міжнародні організації, зокрема "Лікарів без кордонів", докласти максимальних зусиль, щоб медики повернулися з ув’язнення до своїх родин і до виконання своїх професійних обов'язків.

Глава УГКЦ додав, що в російському полоні перебувають 10 священнослужителів України, і закликав зробити все залежне, щоб вони повернулися до своїх громад і церков.

Він також закликав до спільних зусиль для звільнення всіх українських полонених.

"Ми знаємо, що близько 8000 українських військовослужбовців і 1600 цивільних осіб перебувають нині в російському полоні, в пекельних умовах. Зробімо все можливе, щоби крок за кроком обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю", - наголосив митрополит. 

Теги: #угкц #великдень #обмін_полоненими

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