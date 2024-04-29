Інформація про мирні переговори з РФ, що готуються в червні, неправдива - Центр протидії дезінформації

Інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з РФ у червні поточного року, не відповідає дійсності, йдеться в заяві Центру протидії дезінформації (ЦПД), опублікованій у телеграмі в понеділок.

"Такі меседжі допомагають ворогу в його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!" - йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголошують, що поширення цих тез у мережі є маніпуляціями довкола заяви президента України Володимира Зеленського, який насправді заявив, що "світова більшість повинна примусити рф до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

"Ідеться про саміт щодо Української формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. рф не буде учасником цього заходу, тож ні про яке "укладення миру" не йдеться", - пояснюється в повідомленні.