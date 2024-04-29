Поранені три людини внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за минулу добу - ОВА

Фото: Донецька ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнала одна людина у Красногорівці, ще одна - у Желанному Очеретинської громади та одна людина поранена у Птичому Новогродівської громади Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Красногорівці поранена одна людина, ще одна - в Желанному Очеретинської громади. У Кураховому росіяни обстріляли промзону. В Птичому Новогродівської громади поранено людину, пошкоджено чотири будинки", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Також унаслідок російських обстрілів пошкоджено 11 об'єктів у Тарасівці, Калиновому та Зеленому Полі Іллінівської громади, дев’ять будинків і багатоповерхівка - у Часовоярській громаді, три будинки - в Сіверську.

Крім цього, окупанти обстріляли Терни та Ямполівку Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.

Загалом за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовано 74 людини, зокрема 12 дітей.