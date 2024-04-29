В уряді вважають недоцільним створення зоополіції у структурі Нацполіції

В уряді України вважають недоцільним створення в органах Національної поліції окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження, йдеться у відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на петицію.

"Вважаємо, що на сьогодні створення окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження в органах Національної поліції є недоцільним. МВС та Національна поліція, враховуючи актуальність питання охорони та захисту тварин від жорстокого поводження, систематично вживають заходів щодо підвищення рівня знань поліцейських у цій сфері", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Прем'єр наголосив, що на сьогодні органи та підрозділи поліції беруть активну участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, що є першочерговим пріоритетом у діяльності органів сектору безпеки і оборони.

Крім того, у відповіді зазначено, що аналіз статистичних даних щодо кількості адміністративних та кримінальних правопорушень, учинених у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, свідчить про їх низьку питому вагу в загальній кількості правопорушень.

Зокрема, протягом 2023 року поліцейські виявили понад 4,8 млн адміністративних правопорушень, з яких лише 0,1% стосувалися відповідної сфери, а зареєстровано 369 тис. кримінальних правопорушень, з яких лише 0,05% стосувалися сфери захисту тварин.

Як повідомлялося, 8 квітня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом створити в структурі Нацполіції підрозділ зоополіції набрала необхідну для розгляду кількість голосів.