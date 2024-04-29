Окупанти за добу завдали 346 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області, є поранений

Російські війська минулої доби завдали 346 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, є один постраждалий та руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в понеділок вранці.

"Протягом доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Один чоловік поранений під час ворожої атаки на Запорізький район", - сказано у телеграм-каналі.

Зокрема, російські військові здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Також 6 авіаційних ударів завдали по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному, 118 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Крім того, 5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине, 216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового та Степногірська.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла, додав Федоров.