На Харківщині в результаті ворожих обстрілів за добу постраждали три мирні жителі

У ніч проти понеділка, о 2:00, ЗС РФ скинули КАБ на Загризове Борівської громади Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватну оселю", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні в Стрілечій внаслідок ворожого обстрілу було поранено 59-річного цивільного, у Куп'янську в результаті обстрілу з РСЗВ - зруйновано приватне домоволодіння, травмовано 35-річну жінку та 52-річну цивільну. Крім того, у Вовчанську артобстрілом було пошкоджено 2 приватні будинки, а в результаті скидання КАБ - приватне підприємство.