Акції підтримки військовополонених пройшли у Києві, Львові та Харкові

У Києві, Львові та Харкові в неділю пройшли акції підтримки полонених і зниклих безвісти захисників Маріуполя, повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

За даними штабу, на вулиці міст вийшли тисячі людей.

Друзі та родичі військовополонених і безвісти зниклих захисників, волонтери, активісти, небайдужі городяни з прапорами та плакатами зі словами підтримки вишикувалися у символічні живі ланцюги.

У Львові біля пам'ятника Шевченку до рідних захисників Маріуполя приєдналися дружини та матері зниклих безвісти та полонених бійців з інших бригад та з'єднань ЗСУ. Взяв участь у акції також міський голова Львова Андрій Садовий.

У Харкові близько сотні людей зібралися біля станції метро "Університет" із плакатами про своїх рідних захисників, які опинилися в російському полоні.