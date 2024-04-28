Події

23:33 28.04.2024

Акції підтримки військовополонених пройшли у Києві, Львові та Харкові

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У Києві, Львові та Харкові в неділю пройшли акції підтримки полонених і зниклих безвісти захисників Маріуполя, повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

За даними штабу, на вулиці міст вийшли тисячі людей.

Друзі та родичі військовополонених і безвісти зниклих захисників, волонтери, активісти, небайдужі городяни з прапорами та плакатами зі словами підтримки вишикувалися у символічні живі ланцюги.

У Львові біля пам'ятника Шевченку до рідних захисників Маріуполя приєдналися дружини та матері зниклих безвісти та полонених бійців з інших бригад та з'єднань ЗСУ. Взяв участь у акції також міський голова Львова Андрій Садовий.

У Харкові близько сотні людей зібралися біля станції метро "Університет" із плакатами про своїх рідних захисників, які опинилися в російському полоні. 

Теги: #україна #акції #військовополонені

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