Унаслідок підриву гранати в Києві вночі постраждали двоє людей - поліція

У ніч на неділю у Святошинському районі Києва пролунав вибух, унаслідок, імовірно, підриву гранати постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували, повідомляє Головне управління Національної поліції в м. Києві.

"Повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району надійшло до поліції сьогодні вночі. На місце черговий направив слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніків і медиків. Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався, ймовірно, від підриву гранати, постраждали двоє чоловіків. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці Святошинського управління поліції почали кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).