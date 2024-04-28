Росіяни скинули 11 КАБ на правобережну частину Херсонської області - ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Зранку в неділю російські війська скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області, внаслідок цього є суттєві руйнування, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують знищувати соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Зранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області. Під обстріл потрапили 6 населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис", - написав він у телеграм-каналі.