Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено двох людей - ОВА

Фото: Донецька ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Красногорівці Мар'їнської громади двоє людей поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю вранці.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді 2 людини поранені в Красногорівці, обстріляні Катеринівка та Костянтинівка. Під вогнем околиці Гродівської громади", - написав він у телеграм-каналі.

Крім цього, у Краматорському районі, в Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка, Зарічне та Озерне, у Костянтинівській громаді - Ступочки, Предтечине, Маркове, Красне та Миколаївка.

Також унаслідок обстрілів у Бахмутському районі, у Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Загалом за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донбасу. Із лінії фронту евакуйовано 126 осіб, зокрема 12 дітей.