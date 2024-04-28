Окупанти за добу завдали 335 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу завдали 335 ударів по Запорізькій області, під вогнем опинилися 7 населених пунктів, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"Протягом доби окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, 129 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Верхню Терсу, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку.

199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

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