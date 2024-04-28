Увечері та вночі ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками

Увечері та вночі ворог атакував Нікополь безпілотниками, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю вранці.

"Нікополь. Після денних обстрілів, ворог не давав спокою місту і ввечері. Вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнявся приватний будинок. Надзвичайники вогонь приборкали. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Також голова ОВА повідомив, що "за уточненою інформацією, унаслідок учорашнього знищення ворожого БПЛА в Дніпровському районі уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередачі".