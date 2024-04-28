ППО ліквідувала п’ять із дев’яти ворожих БПЛА у п'яти областях України

Українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала п'ять із дев'яти ворожих безпілотників у п'яти областях України, інформують Повітряні сили ЗСУ в неділю вранці.

"У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим, зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської обл. - рф та 5 безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "шахеди" було знищено в Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України Миколаївської області.