Події

07:52 28.04.2024

ППО ліквідувала п’ять із дев’яти ворожих БПЛА у п'яти областях України

1 хв читати
ППО ліквідувала п’ять із дев’яти ворожих БПЛА у п'яти областях України

Українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала п'ять із дев'яти ворожих безпілотників у п'яти областях України, інформують Повітряні сили ЗСУ в неділю вранці.

"У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим, зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської обл. - рф та 5 безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "шахеди" було знищено в Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #ліквідація #ппо #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 27.04.2024
Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

09:20 27.04.2024
Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

07:02 27.04.2024
Польща вночі двічі піднімала військову авіацію через російські удари по Україні

Польща вночі двічі піднімала військову авіацію через російські удари по Україні

21:26 26.04.2024
Глава Пентагону про Patriot для України: Ми продовжуємо працювати над цим питанням дуже серйозно

Глава Пентагону про Patriot для України: Ми продовжуємо працювати над цим питанням дуже серйозно

18:13 26.04.2024
Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

13:14 25.04.2024
Українська ППО збила російську ракету в Криворізькому районі

Українська ППО збила російську ракету в Криворізькому районі

10:31 24.04.2024
В Одесі затримано рецидивіста, який передавав окупантам дані про розташування ППО

В Одесі затримано рецидивіста, який передавав окупантам дані про розташування ППО

22:46 23.04.2024
У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

17:42 23.04.2024
Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

08:55 23.04.2024
Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1096 окупантів

ВИБУХ У МИКОЛАЄВІ – МІСЬКИЙ ГОЛОВА

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРАЦЮЮТЬ СИЛИ ПВО! ЗАФІКСОВАНО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ОВА

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

Окупанти за добу завдали 335 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Ворог уночі та вранці обстрілював Миколаївську область, є пошкодження рекреаційних об'єктів, житлових будинків та об'єкта теплогенерації

ЗС України за добу ліквідували 1096 окупантів

Увечері та вночі ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками

У Миколаєві після атаки БПЛА пошкоджено рекреаційні та інфраструктурні об'єкти

У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів"

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 32 ракетних і 64 авіаудари

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 16 районах скупчення сил противника

28 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА