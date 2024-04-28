Події

02:39 28.04.2024

Блінкен вирушить з візитом на Близький Схід

1 хв читати
Блінкен вирушить з візитом на Близький Схід

Наступного тижня Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить з візитом на Близький Схід зі своєю сьомою дипломатичною місією в регіоні з того часу, як понад шість місяців тому почалася війна між Ізраїлем та Хамас у секторі Газа, повідомляє у суботу Associated Press з посиланням на Держдепартамент.

За повідомленням AP, Блінкен вирушає до Саудівської Аравії у понеділок, лише через два дні після повернення до Вашингтона після поїздки до Китаю. Блінкен візьме участь у конференції Всесвітнього економічного форуму та зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю повідомив, що Блінкен відвідає Ізраїль у вівторок, і ця зупинка не згадується в оголошенні Держдепартаменту про маршрут Блінкена.

З середини жовтня Блінкен курсує між Ізраїлем та більшістю його арабських та мусульманських сусідів, намагаючись збільшити допомогу цивільному населенню в Газі, запобігти поширенню конфлікту по всьому регіону та заручитися підтримкою планів відновлення та управління післявоєнною Газою. — відкрито підтримуючи право Ізраїлю на самооборону.

Наступ Ізраїлю в секторі Газа посилив політичний тиск у США: в університетах виникають пропалестинські протести, які викликають опір з боку тих, хто стверджує, що демонстрації переросли в антисемітизм.

Теги: #сша #держсекретар #близький_схід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:42 28.04.2024
Mercedes-Benz заявляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів

Mercedes-Benz заявляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів

13:26 27.04.2024
У США деякі високопосадовці відновили обговорення можливості замороження війни в Україні - ISW

У США деякі високопосадовці відновили обговорення можливості замороження війни в Україні - ISW

02:51 27.04.2024
SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року

SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року

21:26 26.04.2024
Глава Пентагону про Patriot для України: Ми продовжуємо працювати над цим питанням дуже серйозно

Глава Пентагону про Patriot для України: Ми продовжуємо працювати над цим питанням дуже серйозно

21:16 26.04.2024
До складу нового пакета допомоги Україні увійдуть боєприпаси, системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання

До складу нового пакета допомоги Україні увійдуть боєприпаси, системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання

20:42 26.04.2024
Коаліція "Рамштайн" за два роки зобов'язалася виділити понад $95 млрд на військову допомогу Україні

Коаліція "Рамштайн" за два роки зобов'язалася виділити понад $95 млрд на військову допомогу Україні

19:22 26.04.2024
Байден заявив про бажання брати участь у передвиборчих дебатах із Трампом

Байден заявив про бажання брати участь у передвиборчих дебатах із Трампом

16:36 26.04.2024
Глава Пентагону на "Рамштайн-21": Ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України

Глава Пентагону на "Рамштайн-21": Ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України

10:58 26.04.2024
США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

07:01 26.04.2024
Пропозиція США щодо використання відсотків від заморожених активів РФ для України набирає обертів у G7

Пропозиція США щодо використання відсотків від заморожених активів РФ для України набирає обертів у G7

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРАЦЮЮТЬ СИЛИ ПВО! ЗАФІКСОВАНО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ОВА

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

ОСТАННЄ

Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

Король Чарльз ІІІ повернеться до виконання державних обов'язків наступного тижня

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРАЦЮЮТЬ СИЛИ ПВО! ЗАФІКСОВАНО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ОВА

Війська РФ за минулий день обстріляли 11 громад Сумської області

На півдні України знищено три розвідувальні та один ударний БПЛА

Росіяни п’ять разів обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Шмигаль під час поїздки до Волинської та Львівської областей ознайомився з ходом будівництва другого рівня захисту на енергетичних об'єктах

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА