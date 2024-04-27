Король Чарльз ІІІ повернеться до виконання державних обов'язків наступного тижня

Букінгемський палац оголосив у п'ятницю, що король Великобританії Чарльз III повернеться до виконання державних обов'язків наступного тижня після "періоду лікування та відновлення" через два місяці після того, як стало відомо, що він лікується від раку, повідомляє в суботу CNN.

Згідно з заявою палацу, 75-річний монарх та королева Камілла відвідають у вівторок онкологічний центр, "де вони зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами".

Це буде перший з кількох заходів, які король, як очікується, проведе наступні тижні. Палац також оголосив, що британський государ прийме японського імператора Нарухіто та імператрицю Масако з державним візитом у червні.

"У міру наближення перших роковин коронації Їхньої Величності, як і раніше, глибоко вдячні за безліч доброти і добрих побажань, які вони отримали з усього світу в радості та випробуваннях минулого року", - йдеться у заяві палацу.

Представник Букінгемського палацу додав, що "Його Величність дуже натхненний відновленням деяких громадських обов'язків і дуже вдячний своїй медичній команді за їхню постійну турботу та досвід".