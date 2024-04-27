Події

23:50 27.04.2024

Король Чарльз ІІІ повернеться до виконання державних обов'язків наступного тижня

1 хв читати
Король Чарльз ІІІ повернеться до виконання державних обов'язків наступного тижня

Букінгемський палац оголосив у п'ятницю, що король Великобританії Чарльз III повернеться до виконання державних обов'язків наступного тижня після "періоду лікування та відновлення" через два місяці після того, як стало відомо, що він лікується від раку, повідомляє в суботу CNN.

Згідно з заявою палацу, 75-річний монарх та королева Камілла відвідають у вівторок онкологічний центр, "де вони зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами".

Це буде перший з кількох заходів, які король, як очікується, проведе наступні тижні. Палац також оголосив, що британський государ прийме японського імператора Нарухіто та імператрицю Масако з державним візитом у червні.

"У міру наближення перших роковин коронації Їхньої Величності, як і раніше, глибоко вдячні за безліч доброти і добрих побажань, які вони отримали з усього світу в радості та випробуваннях минулого року", - йдеться у заяві палацу.

Представник Букінгемського палацу додав, що "Його Величність дуже натхненний відновленням деяких громадських обов'язків і дуже вдячний своїй медичній команді за їхню постійну турботу та досвід".

Теги: #король #великобританія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:57 28.04.2024
Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

06:03 25.04.2024
Армійські коні втекли в центрі Лондона

Армійські коні втекли в центрі Лондона

05:06 19.04.2024
Британський принц Гаррі офіційно підтвердив, що тепер він є резидентом США

Британський принц Гаррі офіційно підтвердив, що тепер він є резидентом США

04:13 13.04.2024
США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

12:09 09.04.2024
Інститут ім. Філатова продовжить розвивати використання ШІ для діагностики очних хвороб

Інститут ім. Філатова продовжить розвивати використання ШІ для діагностики очних хвороб

17:00 08.04.2024
Ми можемо вдосконалювати діагностику за допомогою ШІ –  завідувач відділу Інституту ім. Філатова

Ми можемо вдосконалювати діагностику за допомогою ШІ –  завідувач відділу Інституту ім. Філатова

03:26 26.03.2024
Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

06:03 05.03.2024
Лондонською поліцією знайдено Ferrari F512M, вкрадений у 1995 році

Лондонською поліцією знайдено Ferrari F512M, вкрадений у 1995 році

22:27 04.03.2024
Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

02:52 29.02.2024
Перша леді України зустрілася із главою МЗС Великобританії

Перша леді України зустрілася із главою МЗС Великобританії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРАЦЮЮТЬ СИЛИ ПВО! ЗАФІКСОВАНО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ОВА

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

ОСТАННЄ

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРАЦЮЮТЬ СИЛИ ПВО! ЗАФІКСОВАНО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ОВА

Війська РФ за минулий день обстріляли 11 громад Сумської області

На півдні України знищено три розвідувальні та один ударний БПЛА

Росіяни п’ять разів обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Шмигаль під час поїздки до Волинської та Львівської областей ознайомився з ходом будівництва другого рівня захисту на енергетичних об'єктах

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали 31 ракетного і 46 авіаційних ударів по території України

За добу на лінії фронту відбулося 71 бойове зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА