Події

19:59 27.04.2024

Шмигаль під час поїздки до Волинської та Львівської областей ознайомився з ходом будівництва другого рівня захисту на енергетичних об'єктах

1 хв читати
Шмигаль під час поїздки до Волинської та Львівської областей ознайомився з ходом будівництва другого рівня захисту на енергетичних об'єктах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Волинської та Львівської областей 27 квітня ознайомився з ходом будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях.

"Ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Цієї ночі ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Але при цьому вона залишається збалансована. Графіки відключень не застосовуються і не передбачаються. Оперативно відновлюємо пошкоджене. Домовилися про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить", - повідомив Шмигаль у телеграмі в суботу ввечері.

Прем'єр-міністр наголосив, що також посилюється захист енергетичних об'єктів засобами ППО та РЕБ.

"Не дивлячись на це, частина ракет і дронів російських терористів все ж таки досягає цілей. Тому маємо бути свідомими та споживати електроенергію відповідально", - написав Шмигаль.

Також прем'єр повідомив, що профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити в прифронтові регіони децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки та модульні котельні.

"Децентралізація енергосистеми - один із найбільш дієвих способів зробити її менш уразливою для російських ракет і дронів", - резюмував Шмигаль.

 

 

 

Теги: #премєр #фортифікації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 26.04.2024
Шмигаль обговорив із главою МЗС Латвії євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів

Шмигаль обговорив із главою МЗС Латвії євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів

18:29 25.04.2024
"Сталевий фронт" Ахметова побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині та Запоріжжі

"Сталевий фронт" Ахметова побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині та Запоріжжі

18:45 23.04.2024
Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

20:22 12.04.2024
Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

12:54 12.04.2024
Кабмін виділив додаткові 3,9 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів

Кабмін виділив додаткові 3,9 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів

20:28 05.04.2024
Шмигаль розраховує, що Естонія, Литва і Латвія підтримають ініціативу щодо введення заборони на авіатранзит до Росії та Білорусі

Шмигаль розраховує, що Естонія, Литва і Латвія підтримають ініціативу щодо введення заборони на авіатранзит до Росії та Білорусі

18:10 05.04.2024
Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

18:43 27.03.2024
Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікацій у Сумській області

Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікацій у Сумській області

22:01 21.03.2024
До будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині залучено близько 30 підрядників - Синєгубов

До будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині залучено близько 30 підрядників - Синєгубов

03:36 21.03.2024
Боррель обговорив з екс-прем'єром Палестини трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії

Боррель обговорив з екс-прем'єром Палестини трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали 31 ракетного і 46 авіаційних ударів по території України

За добу на лінії фронту відбулося 71 бойове зіткнення

Через ворожий обстріл у Дніпропетровській області поранено троє людей

Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

Росіяни продовжили завдавати ударів по південних регіонах України, є загиблі та постраждалі

Росіянам вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного - ОСУВ "Хортиця"

Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА