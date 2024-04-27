Шмигаль під час поїздки до Волинської та Львівської областей ознайомився з ходом будівництва другого рівня захисту на енергетичних об'єктах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Волинської та Львівської областей 27 квітня ознайомився з ходом будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях.

"Ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Цієї ночі ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Але при цьому вона залишається збалансована. Графіки відключень не застосовуються і не передбачаються. Оперативно відновлюємо пошкоджене. Домовилися про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить", - повідомив Шмигаль у телеграмі в суботу ввечері.

Прем'єр-міністр наголосив, що також посилюється захист енергетичних об'єктів засобами ППО та РЕБ.

"Не дивлячись на це, частина ракет і дронів російських терористів все ж таки досягає цілей. Тому маємо бути свідомими та споживати електроенергію відповідально", - написав Шмигаль.

Також прем'єр повідомив, що профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити в прифронтові регіони децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки та модульні котельні.

"Децентралізація енергосистеми - один із найбільш дієвих способів зробити її менш уразливою для російських ракет і дронів", - резюмував Шмигаль.