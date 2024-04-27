Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

Голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко повідомив у суботу ввечері, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка звільнено з посади.

"Володимира Майбоженка звільнено з посади голови Броварської РДА. Це лише перший крок. Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано. Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться", - написав Кравченко на фейсбук-сторінці.

Раніше на сайті інтернет-представництва президента України з'явилося розпорядження №46/2024-рп "Про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА".