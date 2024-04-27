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15:42 27.04.2024

Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

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Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

Голові Броварської районної державної адміністрації Київської області Володимиру Майбоженку Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці, інформує Офіс генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні вчинив ДТП із чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 2 місяці", - ідеться в повідомленні офісу в телеграм удень у суботу.

Як повідомлялося, Майбоженку було повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора без зазначення прізвища та посади підозрюваного, до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання "посадовцю РДА Київщини" запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

"26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле. Чотирьох людей, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медики діагностували у двох постраждалих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Майбоженко в п'ятницю скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Броварах у нетверезому стані, наїхавши на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Серед постраждалих у ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків - 29 і 26 років,

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко анонсував звільнення голови Броварської райадміністрації з посади.

Теги: #дтп #арешт

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