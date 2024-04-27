Дрони СБУ завдали ударів по військовому аеродрому і двом НПЗ у Краснодарському краї - джерело

Безпілотні літальні апарати Служби безпеки України завдали в ніч на суботу ударів по військовому аеродрому "Кущевськ", а також по Ільському і Слов'янському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в суботу вранці.

"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об'єктах у тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни", - зазначив співрозмовник агентства.

Повідомляється, що в атаці на військовий аеродром СБУ підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними. Там розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Також дрони СБУ завдали ударів по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов'янського НПЗ, які є ключовими технологічними об'єктами заводів. Після влучання на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.