Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Силами ППО вночі знищено 21 з 34 ракет, зокрема збито 6 «Калібрів», які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 27 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.); 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (з повітряного простору Бєлгородської обл. і з акваторії Азовського моря); 2 зенітні керовані ракети С-300 (з району Бєлгородської обл. - рф.); 2 крилаті ракети "Іскандер-К " (із Криму); 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал " із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської та Тамбовської обл. – ІФ-У); 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться в телеграм-каналі Олещука.

"У результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль: 6 крилатих ракет Х-101/Х-555; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 1 крилату ракету "Іскандер-К"; 6 крилатих ракет "Калібр", - наголошується в заяві.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.