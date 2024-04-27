Події

07:39 27.04.2024

Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області, є руйнування

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Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу завдали понад 500 ударів по Запорізькій області, під вогнем були 11 населених пунктів, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 536 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару по Роботиному", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, 219 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

16 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

300 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та П'ятихаток.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

 

Теги: #обстріли #запорізька

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