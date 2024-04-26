До складу нового пакета допомоги Україні увійдуть боєприпаси, системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання

Президент США Джозеф Байден підписав закон, який дозволяє передати Україні обладнання для посилення протиповітряної оборони, боєприпасів та снарядів, а також допоміжного обладнання, повідомляє Міністерство оборони США.

Як зазначається в повідомленні, до пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних систем (NASAMS), додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), обладнання для інтеграції західних пускових установ з системами ППО України, а також апаратура та системи протидії БПЛА.

Крім того, українській армії будуть передані боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням, багатоцільові радари, протиартилерійські радари, артилерійські постріли калібру 155 і 152 мм, високоточні авіаційні боєприпаси, безпілотні авіаційні системи (БПЛА), Switchblade і Puma, тактичні машини для буксирування озброєння та техніки, та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей.

Також буде передано стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

"Цей пакет USAI говорить про тверду і непохитну відданість США задоволенню найбільш нагальних безпосередніх та довгострокових потреб України у можливостях для боротьби з російською агресією в рамках глобальної коаліції, яку ми створили разом із приблизно 50 союзниками та партнерами", - наголошується в повідомленні.