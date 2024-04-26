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21:06 26.04.2024

Президент Польщі заявив про готовність надати військову допомогу Литві

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Президент Польщі заявив про готовність надати військову допомогу Литві

Польща готова надати військову допомогу Литві у разі необхідності, заявив польський президент Анджей Дуда у п'ятницю, спостерігаючи за ходом спільних навчань Brave Griffin 24/II в Алітуському районі Литви.

"Це дуже важливі навчання, хочу особливо наголосити - вони доводять, що польські солдати готові у разі потреби допомогти своєму литовському союзнику та сусідові", - сказав Дуда, якого цитує агентство PAP.

Він особливо наголосив на важливості спільних дій союзників із захисту Сувалкського коридору, назвавши його "одним із найбільш стратегічних важливих місць у світі, яке, на жаль, як нам ясно, перебуває під потенційною загрозою".

Теги: #литва #польща #військова_допомога

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