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20:40 26.04.2024

Бельгія може поставити Україні літаки F-16 цього року

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Бельгія може поставити Україні літаки F-16 цього року

Федеральний уряд Бельгії підтвердив у п'ятницю рішення поставити Україні винищувачі F-16 до кінця поточного року, повідомив телеканал RTBF.

ЗМІ посилається на заяви прем'єр-міністра Александера Де Кроо та міністра оборони Людивіна Дедондера, які оголосили, що Бельгія підтверджує свою обіцянку про постачання Україні F-16 і, по можливості, поставить перші літаки ще цього року.

У жовтні 2023 року з нагоди візиту до Брюсселя українського президента Володимира Зеленського нинішній уряд Бельгії оголосив про наміри передати Україні бельгійські F-16 у 2025 році. Тоді це обумовлювалося тим, що таке рішення має затвердити майбутній уряд після виборів.

За повідомленням газети La Libre Belgique, тепер на рішення майбутнього уряду чекати не доведеться.

 

 

Теги: #поставки #україна #бельгія #літаки #f16

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