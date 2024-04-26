Події

20:11 26.04.2024

Втрати ЧАЕС унаслідок російської окупації сягнули 3 млрд грн - міністр Стрілець

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Втрати ЧАЕС унаслідок російської окупації сягнули 3 млрд грн - міністр Стрілець

Втрати Чорнобильської АЕС унаслідок російської окупації 2022 року сягнули 3 млрд грн, доповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець президенту Володимиру Зеленському під час робочої наради з безпеки у Славутичі.

"Втрати ЧАЕС унаслідок окупації російськими загарбниками сягнули 3 млрд грн. Наразі держава активно залучає донорів для допомоги", - наводить слова Стрільця пресслужба Зеленського.

Так, за його словами, на сьогодні вже є 19 країн - вкладників до створеного фонду, а сума внесків становить EUR14 млн (близько 580 млн грн - ІФ-У) і збільшуватиметься до кінця року. Кошти спрямують на покращення обладнання, умов роботи та закупівлю необхідної техніки.

Також міністр доповів президенту, що схвалена урядом стратегія розвитку зони відчуження буде спрямована на розвиток вітрової та сонячної енергетики.

Зокрема, він зазначив, що вже є домовленості з німецькою та британською компаніями про реалізацію цих проєктів.

На нараді щодо безпеки та перспектив розвитку Славутича і зони відчуження також були присутні глави МВС, ДПСУ, командувач Нацгвардії, начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області, міністр розвитку громад і територій, а також мер Славутича.

Теги: #чаес #втрати #окупація

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