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19:11 26.04.2024

Поки що немає жодного підтвердження, що РФ насправді має намір завдати ударів по лікарнях у Києві - військова адміністрація

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Поки що немає жодного підтвердження, що РФ насправді має намір завдати ударів по лікарнях у Києві - військова адміністрація

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про відсутність інформації щодо реальної загрози нанесення ударів російськими окупантами по лікарнях в українській столиці та наголосив, що рішення про евакуацію пацієнтів цих лікувальних закладів після розповсюдження відповідної інформації було ухвалене задля спокою батьків дітей, які там перебувають.

"Зараз значно зростає кількість ворожих ІПСО, які спрямовані аби посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Звичайно, що Київ, як серце української держави – також піддається ворожим інформаційним атакам. Наприклад, сьогодні мешканців столиці сколихнула новина про нібито наміри рф здійснити ракетний удар по двох Київських лікарнях, одна з яких дитяча! Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що росія насправді збирається завдати таких ударів", - йдеться в повідомленні Попка, опублікованому в телеграм-каналі військової адміністрації столиці в п'ятницю.

"Втім, для нас життя та здоров’я наших людей і наших дітей – це найвища цінність. Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення про евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. В умовах постійних ракетних ударів ми не можемо ризикувати. А батьки дітлахів мають бути спокійні і впевнені в безпеці своєї малечі", - додав начальник військової адміністрації.

Водночас Попко наголосив, що "жодної інформації, яка б говорила про наявність реальної загрози, поки що немає".

Як повідомлялося, термінова евакуація двох лікарень у Києві, одна з яких дитяча, розташована на вул. Богатирській, була розпочата у Києві в п'ятницю вдень. На сайті Київської міської державної адміністрації з'явилося повідомлення, згідно з яким це було пов'язано "з відео, яке масово розповсюджується в інтернет-медіа, де фактично анонсовано удар ворога по цих медичних установах". "І що нібито в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня та провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", - йшлося у повідомленні.

У КМДА повідомили, що звернулися до Служби безпеки та Міністерства охорони здоров'я України по допомогу та поінформували про заходи, які вживають для збереження життя і здоров'я пацієнтів та персоналу лікарень. "Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить все можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці", - повідомили в міськадміністрації.

 

Теги: #евакуація #київ #лікарні

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