На Набережному шосе в Києві 27 квітня короткочасно обмежать рух транспорту - КМДА

Короткочасне обмеження руху транспорту очікується в суботу, 27 квітня, на ділянках Набережного шосе в тунелі під Поштовою площею і від моста Патона до моста Метро, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації в п'ятницю з посиланням на дані комунального підприємства "Київавтодор".

"Обмеження пов’язані із заміною світлоповертальних елементів дорожнього огородження на ділянці тунелю під Поштовою площею та поточним дрібним ремонтом дороги від моста Патона до моста Метро в напрямку Подолу. "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.