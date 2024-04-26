У Золотій Балці Херсонської області двоє постраждалих від атаки російського дрона - обладміністрація

Двоє людей постраждали внаслідок атаки російського ударного безпілотного літального апарату на цивільний автомобіль біля с. Золотої Балки Бериславського району Херсонської області, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в п'ятницю.

"Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок удару російського безпілотника по цивільній автівці поблизу Золотої Балки. До лікарні доставили 67-річну жінку з уламковим пораненням руки. Їй надається меддопомога", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік. "Його доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - повідомили в обладміністрації.