Події

18:30 26.04.2024

У Золотій Балці Херсонської області двоє постраждалих від атаки російського дрона - обладміністрація

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Двоє людей постраждали внаслідок атаки російського ударного безпілотного літального апарату на цивільний автомобіль біля с. Золотої Балки Бериславського району Херсонської області, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в п'ятницю.

"Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок удару російського безпілотника по цивільній автівці поблизу Золотої Балки. До лікарні доставили 67-річну жінку з уламковим пораненням руки. Їй надається меддопомога", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік. "Його доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - повідомили в обладміністрації.

Теги: #постраждалі #херсонська_область

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