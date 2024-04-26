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10:58 26.04.2024

США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

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США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

США вже розпочали процес переміщення частини зброї та боєприпасів з нового пакету військової допомоги Україні, яку буде доставлено протягом кількох днів, повідомив прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер.

Водночас він зазначив, що не "вдаватиметься в подробиці, коли саме боєприпаси або обладнання потраплять в Україну".

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів й обладнання, яке, як я вже говорив, буде доставлено протягом кількох днів, якщо не раніше", - сказав Райдер під час брифінгу.

Він також зазначив, що для постачання деякого обладнання знадобиться більше часу, ніж для іншого.

"Але коли йдеться про такі важливі речі, як боєприпаси, ми вже вирушаємо на їх доставку", - наголосив прессекретар Пентагону.

Як повідомлялося, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом США закону про допомогу Україні оголосило про новий пакет "для термінового задоволення найважливіших потреб України у сфері безпеки й оборони". Повідомляють, що пакет на $1 млрд охоплює можливості для підтримки найнагальніших потреб України, зокрема це перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніка і протитанкові засоби.

Теги: #сша #пентагон #україна #боєприпаси

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