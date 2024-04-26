ПК "Південь": у Херсонській області знищено розвідувальний БПЛА "Орлан-10", в Одеській - БПЛА "ZALA"

Підрозділи протиповітряної оборони знищили розвідувальний БПЛА "Орлан-10" у Херсонській області, БПЛА "ZALA" в Одеській області, повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

"У ніч на 26 квітня 2024 року на Херсонщині протиповітряна оборона півдня України знищила розвідувальний БПЛА "Орлан-10", а минулої доби на Одещині - БПЛА "ZALA", - ідеться в повідомленні ПК "Південь" у фейсбуці у п'ятницю вранці.