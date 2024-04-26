Події

10:25 26.04.2024

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули п’ятеро людей, вісім поранено

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Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули п’ятеро людей, вісім поранено

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Покровському районі Донецької області загинули п’ятеро людей, восьмеро дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Красногорівці поранені три людини. В Очеретиному одна людина загинула. У Курахівській громаді одна людина загинула у Курахівці й одна поранена у Гірнику; у Гострому пошкоджено вісім приватних будинків. В Удачному три людини загинули й чотири поранені, пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і понад 20 приватних будинків", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Крім цього, ворог скинув на Костянтинівку Краматорського району КАБ-250, бомба не вибухнула, сапери її знешкодили.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено два будинки в Ямполі Лиманської громади, вісім приватних будинків, багатоповерхівку та три промислові будівлі - в Часовоярській громаді, будинок - у Серебрянці Сіверської громади.

Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовано 106 осіб, зокрема 12 дітей.

Теги: #обстріли #донецька_область

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