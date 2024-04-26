РФ атакувала Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Російські війська ввечері в четвер і в ніч на п'ятницю атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері ворог ще двічі цілив по Нікополю FPV-дронами. Після опівночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині", - сказано в його телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

За словами Лисака, загиблих і постраждалих немає.

На решті території області ворожих прильотів не зафіксовано.