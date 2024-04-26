Події

08:24 26.04.2024

РФ атакувала Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області

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РФ атакувала Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Російські війська ввечері в четвер і в ніч на п'ятницю атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері ворог ще двічі цілив по Нікополю FPV-дронами. Після опівночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині", - сказано в його телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

За словами Лисака, загиблих і постраждалих немає.

На решті території області ворожих прильотів не зафіксовано.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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