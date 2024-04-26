Удар окупантів по Балаклії спрямований на велику кількість жертв серед цивільних

Російський удар по залізничному вокзалу в Балаклії Харківської області був спрямований на велику кількість жертв серед цивільних осіб, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Зазначені дії з Росії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, що розірвалася в повітрі.

Як повідомлялося, уже десятеро поранених унаслідок обстрілу російських окупантів інфраструктурного об'єкта в Балаклії (Харківська обл.), повідомила пресслужба Національної поліції України.

Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що семеро жителів Балаклії (Харківська обл.) постраждали внаслідок удару, завданого російськими окупантами по місту.