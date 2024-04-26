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06:48 26.04.2024

Двоє ворожих агентів отримали 15 років ув'язнення за наведення ракет по військовій та медичній інфраструктурі Херсона

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Двоє ворожих агентів отримали 15 років ув'язнення за наведення ракет по військовій та медичній інфраструктурі Херсона

Суд призначив 15 років ув'язнення двом агентам ФСБ, які коригували російські ракети на військову та медичну інфраструктуру Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Засуджено чоловіка та жінку з Херсона, які проживали в цивільному шлюбі. На початку січня 2023 року вони потрапили в поле зору агресора, коли відгукнулися на пропозицію фсб в одному з російських телеграм-каналів. За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом 15 років в'язниці", - ідеться в телеграм-каналі Мрочка.

Мрочко зазначив, що на початку 2023 року за наведенням агентів окупанти обстріляли місцеву лікарню в Херсоні. Зловмисники наводили російські ракети на військову та медичну інфраструктуру обласного центру. У січні 2023-го співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.

"Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони. Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських військових", - розповів очільник МВА.

Мрочко зазначив, що для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер. Гроші отримували на власні банківські картки.

"На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а його цивільну дружину - у пособництві у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану", - написав він.

 

 

 

Теги: #херсон #агенти_рф

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