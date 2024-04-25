Канада вітає повернення депортованих до РФ дітей і сприятиме поверненню ще тисяч

Канада привітала звільнення з Росії 16-ти примусово депортованих туди українських дітей.

"Як співголова Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, Канада вітає новину про те, що 16 українських дітей, які були примусово депортовані до Росії, возз'єдналися зі своїми родичами", - ідеться в заяві в мікроблозі канадського МЗС у соцмережі Х.

У відомстві зазначили, що "продовжать працювати з міжнародними партнерами та членами Коаліції, щоб повернути тисячі інших примусово депортованих українських дітей, які залишаються в Росії".