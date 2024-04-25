Учасники завтрашнього "Рамштайну" обговорять, як допомогти Україні подолати складнощі, що накопичилися за час відсутності американської підтримки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в межах завтрашнього засідання Контактної групи з питань допомоги Україні ("Рамштайн") учасники обговорять наповнення оборонних пакетів необхідною зброєю і логістику.

"Готуємося до завтрашнього засідання "Рамштайн". Будемо говорити, зокрема, про те, як можна швидше подолати складнощі та проблеми, що накопичилися за пів року, коли ми чекали на рішення про американську підтримку", - заявив президент у відеозверненні в четвер.

Як Зеленський зазначив, "політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і з наповнення пакетів потрібною зброєю, і з логістики".

Глава держави подякував усім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні та українським Силам оборони.

Раніше міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що чергова зустріч "Рамштайн" відбудеться наприкінці тижня. Вона зазначила, що учасники зосередяться на прискоренні постачання зброї Україні.